Glosa: Může rokenrol zastavit čas?

Ano, rokenrol se umí postavit stáří. Důkazem toho není jenom trojice plus minus osmdesátníků Mick Jagger, Keith Richards a Ronie Wood a jejich hudební novinka.

Důkazem jsou hlavně tisíce muzikantů v celém světě, kteří i v pokročilém věku vylezou na pódium, zapojí kytaru a spustí tu hudbu, co jim formovala, ale třeba i zničila (zeptejte se jejich manželek) život.

Zástupy rockerů od západu na východ a od severu na jih, na rozdíl od Stounů, nemají takovou zdravotní péči, finanční zázemí a hlavně servis před a po koncertě. Přesto je nejde zastavit. Zatímco ti slavnější a finančně úspěšnější mají své bedňáky a techniky, většina muzikantů na světě to zvládá sama.

Aparát si musí sami vynosit na scénu, zapojit, nazvučit, odehrát a s poslední písní rychle vystřelit z pódia. Protože po nich hraje další kapela, co chce zrovna dobýt svět. Nebo jen amfiteátr, stodolu či kulturák v Horní Dolní, kde zrovna probíhá koncert či festival. Každý víkend jsou jenom v Česku desítky takových akcí, kde na kapely plné těchto srdcařů můžete narazit.

Čas nejde zastavit, a vědí to i ti nejslavnější a nejúspěšnější z rockerů, členové Rolling Stones. Nová deska je mimo jiné poctou jejich bubeníkovi Charliemu Wattsovi, který zemřel před více než dvěma lety. Nahrávka obsahuje i skladby se záznamem jeho hry. Možná, nebýt této blízké ztráty, byla by mezera mezi předposledním a posledním albem Rolling Stones ještě větší než osmnáct let.