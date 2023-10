Rolling Stones natočili nové album s kámoši. Fanoušci čekali osmnáct let

Minulý rok ale zpěvák Mick Jagger praštil do stolu. Po smrti bubeníka Charlieho Wattse v roce 2021 uspořádala kapela několik jam session, na kterých začaly vznikat zárodky nových skladeb. Když loni na začátku srpna skončilo dosud poslední koncertní turné v Berlíně, Jagger odtáhl kytaristu Keitha Richardse stranou.

„Řekl jsem mu: Podle mě jsou některé skladby dobré, ale většina z nich ne tak, jak by měla. Myslím, že bychom si konečně měli dát termín na dokončení alba. On se na mě podíval a řekl, že to zní přesně tak jako kdysi,“ prozradil americkému magazínu Rolling Stone Jagger.

Foto: ČTK/AP/Chris Pizzello Skupina Rolling Stones na probíhajícím americkém turné. Zleva bubeník Steve Jordan, zpěvák Mick Jagger a kytarista Keith Richards

„Já mu odpověděl, že je to výborný nápad a že bychom to měli udělat. Dodal jsem: Jestli si myslíš, že budeme mít dost materiálu, a chceš zpívat, tak jsem s tebou. Jestliže je zpěvák rád, že zpívá, je to devadesát procent úspěchu,“ doplnil kytarista Keith Richards.

Výsledkem jejich krátkého rozhovoru je dvanáct písniček na desce Hackney Diamonds, jež vychází dnes. Zahrnuje několik hudebních stylů, které Rolling Stones během šesti dekád na scéně okusili, od hard rocku v písni Angry přes taneční rock v Mess It Up až po countryovku Sweet Sound of Heaven. Mess It Up a Live by the Sword jsou skladby, jež ještě stihl natočit bubeník Charlie Watts. V ostatních bubnuje novic Steve Jordan.

„Nepokoušeli jsme se vytvořit retro nahrávku, retro zvuk, nebylo to žádné retro hraní,“ řekl Jagger magazínu Rolling Stone. „Deska byla nahraná letos a tak také zní.“

Seznam hostů na ní je pozoruhodný. Přišli Lady Gaga, která jako jediná zpívala, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder či bývalý člen kapely Bill Wyman. Příprava alba se stala příjemným setkáním hrstky starých přátel, kteří si pořád mají co říct, i když je osudy zavály na různé strany.

„Paul McCartney mi řekl: Věříš, že jsme spolu ve studiu? Splnil se mi sen, hraju s Rolling Stones. Nahrávání miloval, byl jako dítě v hračkářství,“ prozradil producent alba Andrew Watt, jehož kapele pro tuto práci doporučil právě McCartney.

Rolling Stones už prý spustili kampaň k novému albu. Reklamou na opravu skla

Doplnil, že bývalý člen Beatles ve studiu kromě Bite My Head Off nahrál baskytarový part ještě do jedné skladby, která zatím zůstala v šuplíku. Rolling Stones ji hodlají použít na další desce. Ano, řekl na další desce…

Elton John se nakonec stal k Jaggerovu překvapení také pouhým studiovým muzikantem. Hraje na piano v písničkách Get Close a Live by the Sword. „Mysleli jsme si, že bude chtít větší roli, že bude chtít zpívat, ale on se rozhodl dělat to jenom pro zábavu a prostě si s námi zahrál,“ vysvětlil Jagger.

„Elton John hraje rád, začínal ostatně jako instrumentalista,“ podotkl producent Watt. „Každý je fanouškem Rolling Stones. A stejně jako Paul McCartney i Elton John řekl: Jen jsem, sakra, hrál s Rolling Stones.“