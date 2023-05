GLOSA: Hromada kladů skupiny Queenie

Kluch je zpěvák české kapely Queenie. Ta je takzvaným tribute bandem, tedy poctou britské skupině Queen. Interpretuje její písničky a ve čtvrtek večer se ve vyprodané pražské O2 areně na jejím koncertu ukázalo, že takto baví lidi na dva způsoby.

Nejprve je nějakou dobu svým výkonem přesvědčuje o tom, že to, co se rozhodla dělat, činí výtečně. Následně je uvolní a dovolí jim prožít si něco, co se velmi blíží bytí na vystoupení originálních Queen v bájné sestavě se zpívajícím Mercurym.

Foto: archiv kapely Bylo to jako na koncertu Queen.

Michael Kluch byl hvězdou večera. Sám říká, že má stejný rozsah jako Mercury a písničky zpívá ve stejné tónině. Nadto má podobnou barvu hlasu a talent, který mu dovoluje uzmout si pro sebe večer v po střechu naplněné největší české sportovní hale. Jeden skvělý pěvecký výkon střídá druhým, vše s lehkostí, přirozeností a se zdravým sebevědomím.

Opřít se přitom může o výtečně hrající kolegy z kapely, rovněž výborný zvuk, možnost pohybovat se na obrovském pódiu s dlouhým molem, poutavá světla i pyrotechnické efekty. A i kdyby tohle všechno neměl, nikdo by mu nemohl upřít náramný dar pro zpívání písniček, které před lety pěl a proslavoval Freddie Mercury spolu se skupinou Queen.

Foto: archiv kapely Atmosféra pražského koncertu Queenie.

Queenie je poctivá pocta legendární ostrovní kapele, žádná parodie, žádný pokus přiblížit se jí. K dokonalosti jejího čtvrtečního koncertu chybělo už jen to, aby diváci o dost dříve dospěli k okamžiku, kdy si začnou koncert užívat, jako by byli na opravdových Queen, a nehleděli na něj vlažně, jako by byli v kině na filmu Bohemian Rhapsody.