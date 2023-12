GALERIE: Jak to vypadalo před osmým kolem StarDance

Osmý večer taneční soutěže StarDance …když hvězdy tančí přinesl nejedno překvapení. Vypadl pár, který tvořil Josef Maršálek a Adriana Mašková, soutěžící tančili hned dva tance a v porotě chyběla nemocná Tatiana Drexler. To vše jste mohli vidět v sobotním přímém přenosu. My vám ale ukážeme, jak to vypadalo před ním.