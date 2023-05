FOTO: Nezapomenutelná kariéra Tiny Turner

Královna rock’n’rollu, zpěvačka Tina Turner se proslavila především díky hitům Simply the Best, We Don't Need Another Hero, Typical Male či titulní písně z bondovky Golden Eye. Byla známá i díky odvážným kostýmům a energickému vystupování. Nasbírala 12 cen Grammy a v roce 2021 byla uvedena do rock’n’rollové síně slávy.