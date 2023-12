Forman: V hlavní roli inscenace o slavném filmaři Adamczyk a Děrgel

„Zdánlivě víme o Miloši Formanovi všechno z té profesní oblasti, máme vytvořený obrázek člověka, který se jako jeden z mála Čechů prosadil v Americe. Ale my bychom se chtěli víc dotknout jeho duše, osobnosti, co dělal, když netočil, o tom málokdo ví. To je pro mne jako režisérku výzva,“ dodává Laštovková Stodolová.

Chystaná inscenace časově obsáhne život Miloše Formana cca od deseti do sedmačtyřiceti let. Zkoušky začnou v březnu. A jak na nabídku zahrát si ho reagoval Marek Adamczyk? „Já jsem byl nadšený. Mám Formana fakt rád, mám rád jeho filmy, takže jsem byl od první chvíle nadšený a zároveň zvědavý, jak to celé pojmeme a jak na Formana jít, protože to není úplně zjevné. Těším se na ten společný tvůrčí proces.“