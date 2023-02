ŽEBŘÍČEK: Děti Nagana vyzvaly marvelovku

Uplynulý víkend v českých kinech potvrdil skutečnost, že divácký hit posledních dvou měsíců – Avatar: The Way of Water – v žebříčku obliby dále padá. Patří mu „až“ pátá příčka. Do první desítky se ovšem probojovaly hned tři novinky, včetně Dětí Nagana.

Děti Nagana: Hynek ČermákVideo: Bontonfilm