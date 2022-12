ŽEBŘÍČEK: Avatar zlákal už skoro půl miliónu českých diváků

Ani o vánočních svátcích nezapomněli čeští diváci chodit do kin. Jednoznačnou jedničkou jejich zájmu zůstává Avatar: The Way of Water. Na film přišlo za uplynulý sváteční víkend přes 95 tisíc diváků. Od svého uvedení v ČR, tedy od 15. prosince, jej u nás zhlédlo téměř 460 tisíc lidí.

Upoutávka na film AvatarVideo: Bontonfilm