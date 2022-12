RECENZE: I Wanna Dance with Somebody: Velký respekt, ale o dost méně nadšení

Film sleduje zpěvaččin osud od chvíle, kdy jako mladičká gospelová sboristka v New Jersey zpívala sbory na vystoupeních své matky, zpěvačky Cissy Houstonové. Právě tam ji slyšel Davis. Okamžitě pochopil, jaký má před sebou talent, a stal se jejím manažerem a blízkým přítelem až do její smrti 11. února 2012.

Nechybí v něm zábavné chvíle ani vtipné okamžiky, třeba když zpěvačka odmítne scénář Osobního strážce, ale jakmile jí Davis řekne, že titulní roli bude hrát Kevin Costner, ihned bere odmítnutí zpět. Přesto se vyprávění poněkud rozvlekle táhne, z více než dvou hodin by se dalo v příběhu ubrat a bylo by to ku prospěchu.

Nejdůležitější na filmu jsou hudba a zpěv. Tvůrci získali původní nahrávky dvaadvaceti skladeb Whitney Houstonové včetně titulní I Wanna Dance with Somebody nebo I Will Always Love You z Osobního strážce a zremixovali je tak, aby odpovídaly nejmodernějším zvukovým standardům.