V exekuci, Příběhy starých hospod, StB: Přísně tajné i Skejty a lopaty. ČT představila nové dokumenty

Česká televize oznámila tematické složení dokumentů, které letos odvysílá na svých programech ČT 2 a ČT art. Diváky zavedou nejen do minulosti, ale také do slavných hospod či do Maďarska. Nabídnou i pohled do zadlužených domácností a ukážou život rodin, které se rozhodly adoptovat větší počet dětí.

Foto: Milan Malíček, Právo Představení dokumentů ČT. Josef Polášek a jeho žena Michaela. Společně představili pořady: Varhanní nej a Příběhy starých hospod.