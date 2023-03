Ukázka filmu Dungeons & Dragons: Čest zlodějů slibuje fantastické světy, monstra, kouzla a humor

„Ve scénáři mě nejvíc zaujalo to, že ač se považují za hrdiny, jsou to ve skutečnosti strašní loseři. Každý člen téhle partičky má nějaký problém. A o jejich veliteli, bardovi, to platí obzvlášť,“ říká Hugh Grant, představitel hlavního záporáka (Forge Fletcher).

A na co se mohou diváci do kin těšit? Na příběh potulného zpěváka Edgina (Chris Pine). Živí se tím, že se svou partou zlodějíčků pomáhá měnit majitele vzácných artefaktů: jednomu ho ukradnou a druhému prodají. Jenže ani on nemůže mít věčně kliku. Když se mu podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, a on to navíc do těch rukou dobrovolně vloží, spustí dominový efekt, který může otřást celým světem…