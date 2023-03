Režisér Matt Sarnecki: Tendence oslabovat média, demokracii vidíme všude ve světě

Samozřejmě, největší ohlas má a měl na Slovensku, kde se všechno odehrálo. Silné emoce vyvolal také u vás v Česku. A co je všude stejné? Diváci v dokumentu vidí, vnímají útoky na média, jejich démonizování, kterých se dopouštějí – většinou beztrestně – politici. K tomu se přidávají jejich zesilující autoritářské pozice. Podívejte se na Donalda Trumpa, bývalého amerického prezidenta, na jeho strategii, jež ho dovedla až do prezidentského úřadu.

O vraždě Pavla Grigorjeviče Šeremeta, což byl běloruský novinář, kritik režimu Alexandra Lukašenka. Zemřel v ukrajinském Kyjevě v roce 2016… Je to složitý příběh, ale abych vše shrnul nějak stručně: i tenhle můj dokument je o křehkosti demokracie. Podobně jako Kuciak: Vražda novináře zachycuje, jak snadno se tahle křehkost rozbije, jak je důležité stále o občanské svobody bojovat. Tendence oslabovat média, demokratické instituce vidíme všude ve světě, jak jsem už řekl. Vždy je jen na nás občanech, jestli si to necháme líbit.

Byl jsem šokovaný, asi jako všichni. Navíc, jak jsem tam pracoval, měl jsem tam spoustu kolegů, známých. Někteří šli hned do války, aby vlast bránili, jeden z nich, kameraman, byl v první linii v Doněcku. Jiní přiletěli do Bukurešti, kde hledali bezpečí pro sebe a své rodiny. Jen s pár zavazadly. Snažil jsem se pomáhat všem, jak to šlo… Bylo to pro mě velmi osobní.