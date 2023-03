RECENZE: Kuciak: Vražda novináře. Pavouk, jehož síť neměla být rozpletena

To vše jsou celkem známé věci, ale je nanejvýš pravděpodobné, že za pár let si je bude pamatovat málokdo, takže do dokumentu patří. To nejpodstatnější však přichází zhruba po prvních pětačtyřiceti minutách filmu, když ředitelka a zakladatelka investigace.cz Pavla Holcová získává od nejmenovaného zdroje kopii vyšetřovací složky. Ta zahrnuje dokumenty ze zabaveného počítače a zašifrovanou komunikaci údajného objednatele vraždy, podnikatele úzce spjatého s vládnoucí politickou stranou. Ve spolupráci s redakcemi slovenských médií pak vzniká tzv. Kočnerova knihovna.