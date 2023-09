Černý kůň kin? Stvořitel aneb umělá inteligence má občas větší srdce než lidé

Děj zavede zájemce do zuřící války mezi lidskou rasou a silami AI. Hlavní hrdina Joshua (John David Washington), zocelený bývalý agent speciálních jednotek, truchlí již roky nad zmizením své ženy (Gemma Chan). Z depresí jej vyvede informace, že tu noc, kdy o ni přišel, mohlo vše být jinak, než si dosud myslel.

Elitní tým agentů se tak spolu s ním vydá přes nepřátelské linie do temného centra území okupovaného AI. Zjistí tam překvapivou věc: zbraň, jež má zničit svět, je AI v podobě malého dítěte.

Snímek se natáčel z velké částí minulý rok v Thajsku. Stojí za ním tým, který se podílel na natáčení Star Wars, a to filmu Rogue One: Star Wars Story (2016). Autory scénáře jsou konkrétně Gareth Edwards a Chris Weitz. Gareth Edwards Stvořitele také režíroval.

„Zatímco jsme točili Stvořitele, AI se zdokonalovala. A teď jako bychom se dostali do bodu zlomu. Snímek se ptá, jak by mohl svět vypadat za padesát let od dnešního dne, až bude AI součástí lidské společnosti,“ uvedl Edwards s tím, že odpovědět na otázku nebude lehké ani jednoduché…