RECENZE: Na Švehlíka se stále dá koukat. Taclík se rozmluvil

Staronová sestava páté série tak vyžaduje jisté charakterové změny. Do role „obecního blba“ plynule posune Jiřího Langmajera. Do Prahy, jak vymysleli scenáristé, přišel z Moravy, proto ne vždy odhadne situaci, na druhou stranu je schopen najít řešení i tam, kde Pražané (občas) nepoužívají zdravý selský rozum. O roli „divného týpka“ se dělí s Oskarem Hesem, jemuž k vyčnívání stačí jen to, že je v týmu nejmladší. S mobilem v ruce tráví hodně času a úcta ke „stáří“ a zkušenostem mu jednoduše nic neříká. Frackem však není, na to má moc dobré srdce.