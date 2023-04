Příběh lékaře a politika Františka Kriegela míří po sedmi letech do kin

V nich byli Kriegel a další političtí představitelé Československa uneseni do Moskvy a vystaveni silnému tlaku, aby podepsali Moskevský protokol, který znamenal souhlas s vojenskou okupací země. Kriegel jediný se Brežněvovi vzepřel a nepodepsal ani přes hrozbu likvidace jeho i blízkých.

Titulní roli ztvárnil Tomáš Töpfer. „Téma filmu je obrovské. Je velmi potřebné, aby se o něm vědělo. Co znamenal rok 1968 v historii Československa, to by měl znát každý. A poznat příběh, který se kolem toho odehrál,“ míní herec.