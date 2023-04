Tomáš Töpfer: František Kriegel byl smířen s tím, že ho v Rusku popraví

„Jsem velmi rád, že tenhle film vzniká, protože za námi jsou generace, které nemohly tu dobu prožít, netuší, co se tenkrát stalo, co se tenkrát dělo,“ uvedl Tomáš Töpfer.

„Když se ale dneska zeptáte, kdo byl Kriegel, tak vám skoro nikdo neodpoví, kromě pár pamětníků, jako jsem já. Jak vypadal, si nevzpomene nikdo. Ani na jeho postoje komplikovaného člověka. Kriegel věděl, že nemusí bojovat o život, byl smířen s tím, že ho nakonec v Rusku popraví, nebo že si ho tam nechají a zavřou. Šanci neměl. Ostatní bojovali o své pozice, prebendy, status předních komunistů. To prohráli. On vyhrál díky tomu, že věděl, s kým má tu čest,“ pokračoval Töpfer.

A co by si podle něj měli myslet o Františku Krieglovi nyní čeští diváci? „Rozhodně to nebyla černobílá postava s vyhraněným charakterem hrdiny,“ charakterizoval ho s tím, že pro herce je vždy těžké „hrát bystu, někoho, kdo skutečně existoval“. „Máte odpovědnost za to, jak ho diváci uvidí. Vždycky říkám, že vytváříme historii,“ podotkl.