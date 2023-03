Nepříjemně blízko otevírá téma zneužívání dětí

Dokument Nepříjemně blízko odkrývá také smýšlení sousedů. Vesničané Andreou opovrhují. Podle nich si to všechno „ta herečka“ společně s předčasně vyspělou dcerou, která roky svá traumata a běsy zhmotňuje v temných kresbách, vymyslely. Piko totiž pochází z vážené rodiny místního faráře. Přece by to neudělal, říkají. Podle starousedlíků měla jít Andrea raději do kostela než do toho tahat policii a soudy. Jejich tváře nevidíme. Slyšíme šeptandu, která na vykreslení atmosféry bohatě stačí. Nevíme, co přesně Piko dívce provedl, ale muselo to být dost hnusné, když si od soudu odnesl nálepku pedofil.