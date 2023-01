OBRAZEM: Seriálová Zlatá labuť otevře své brány na televizi Nova

V pražských Kbelích vyrostl na více než 2 500 metrů čtverečních obchodní dům Zlatá labuť. Právě tak se jmenuje i nový seriál televize Nova, který diváky zavede do 1. republiky. Do natáčení dobového výpravného projektu se přitom stanice pustila vůbec poprvé. Do vysílání jej chce nasadit na jaře.

Foto: TV Nova Zlatá labuť, nový seriál TV Nova, nabídne příběhy několika rodin.