2022: Televize u diváků bodovaly hlavně původními seriály

Dva lidé, jedna noc, pět let staré vzpomínky a dva poznamenané životy. Zajímavý desetidílný seriál Pět let, který otevírá téma znásilnění, přinesla Česká televize lidem v iVysílání. Tereza a David spolu stráví noc po maturitním večírku, každý si ji však vykládá úplně jinak. Jaké má společná noc pro každého z nich následky a jak to všechno dopadne, ukazuje seriál režiséra Damiána Vondráška, podle scénáře Sáry Zeithammerové. Hlavní role Terezy a Davida ztvárnili Alžběta Malá a Samuel Toman.