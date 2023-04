OBRAZEM: Do Volhy přisedl Karel Gott

To, že ho budou všichni s Gottem srovnávat, si uvědomil až později: „Samotné natáčení jsem tedy nebral na lehkou váhu, nechtěl jsem vytvořit karikaturu. A doufám v to, že můj záměr brát tuhle roli vážně bude v minisérii Volha vidět.“

Přiznal se také, že se s Gottem osobně znal: „Dokonce mi zazpíval na mé první svatbě. Byl to nápad mého kamaráda rozhlasového moderátora Martina Hrdinky. Na slavnosti po obřadu si sezval všechny svatebčany kolem sebe a řekl, že umí perfektně napodobit Karla Gotta. A začal velice trapně zpívat a imitovat Mistra. Vydržel to opravdu dlouho, až se všichni svatebčané chytali za hlavu, jak špatně ho předvádí. A Martin naštvaně řekl, že se na to může vykašlat, když se nám to nelíbí. A pak změnil výraz ve tváři a oznámil: Dámy a pánové Karel Gott! Ukázal za sebe a z auta vystoupil skutečný Karel a začal zpívat. Všichni byli nadšení. Byl to krásný dárek.“