Michal Reitler: Čeští lvi? Divím se, co se mi to přihodilo

Necítíte se trochu schizofrenně, když jste nominován za tvorbu v České televizi i na Nově?

Upřímně řečeno mě ta situace dostává do rozpaků. Sám se divím, co se mi to přihodilo.

Je pro vaši práci nominace důležitá?

Ano, je. Pro mě jsou důležité tři parametry. Prvním je můj pocit před odvysíláním z toho, jestli jsme to udělali nejlépe, jak jsme v danou chvíli mohli. Potřebuji ho pro svůj duševní klid. Druhý je divácký rozsah, protože, když chci vyprávět vtip, tak jej chci vyprávět co nejvíce lidem. Chci, aby na něj reagovali, aby se zasmáli. Čeští lvi jsou třetí parametr. Na nich vás oceňují ti nejlepší v oboru. A když mají pocit, že si například Král Šumavy zaslouží soutěžit ve dvou kategoriích, je to prostě skvělé.

Král Šumavy: Fantom temného krajeVideo: Voyo

Minisérie Král Šumavy: Fantom temného kraje se na Voyo dostala před méně lidí než třeba Devadesátky v České televizi. Počítáte s tím, že byste ji promítali i na Nově?

Jednou to možná bude možné. Já se ale vždy soustředím na úkol, jenž mám v tu chvíli. Vím, že mám k dispozici českou platformu, která chce dělat s českými tvůrci pro české předplatitele. A jestliže jsme schopni díky Králi Šumavy získat nové předplatitele a potěšit ty, které už máme, myslím, že děláme dobrou službu.

Foto: Česká televize Krimi série Devadesátky

Jaké je sledovat nyní, když už jste rok na Nově, že se v České televizi stále vysílají vaše projekty? Teď třeba Dobré ráno, Brno!

Cokoli se na trhu podaří, je pro něj dobré, a je jedno, z jaké televize to přichází. Dobrému ránu jsem držel palce, protože jsem ho opustil ve fázi raných scénářů. Doufal jsem, že si udrží nějakou drzost, ostrost, hranatost. Podobné to bylo s Devadesátkami i s Podezřením, které jsme sice, když jsem odcházel, měli hotové, ale byl jsem zvědavý, jestli to ve společnosti bude mít nějaký ohlas, jestli ji to osloví. Naším úkolem přece je přece dělat i něco, kolem čeho vznikne společenská debata. A to je pro projekty, za které mám nominace, společné.

Foto: Mikuláš Křepelka/Česká televize Klára Melíšková v hlavní roli seriálu Podezření.

Jako ředitel vývoje TV Nova a Voyo jste nově představil čtyřiadvacet projektů různých žánrů, které jsou ve výrobě. Jaké množství z celkového počtu námětů, které vám přicházejí na stůl, to je?

Může to být tak třetina. Vždycky je nejrychlejší a jednoduché říct ne. A pak zbývá poměrně velký balík věcí, které musíte rozlousknout. Zjistit, jestli jsou pro nás, zda se autoři shodují s naší představou v tom, jak by to mohlo fungovat. Některé projekty postupně opouštíme, zastavujeme, protože bychom si vzájemně třeba ubližovali, nebo bychom z toho neměli radost. Nakonec zůstanou ty, které prošly početím i narozením.

