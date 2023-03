Filmové premiéry: Služka, Velké nic, Shazam! Hněv bohů, Modrý kaftan, 65, Krvavé pomeranče a Bastardi: Reparát

Mladičká Anka přichází za 1. světové války do služby v rodině bohatého a vysoce postaveného státního úředníka. Pán domu, jeho žena i jejich dcera Rési jsou typickými představiteli lidí, pro něž jsou služební méně než nic. Tvrdé zacházení, ponižování, přehlížení. Ale ani bohaté ženy to nemají snadné.

Byli jsme best in covid? Kdo měl plán: lidstvo, nebo virus? Vít Klusák a Marika Pecháčková se na jaře 2020 vydali se štábem do prázdných ulic a dva roky sledovali reakce české společnosti na pandemii covidu-19 v odrazu vládních nařízení. V dokumentární tragikomedii vytvořili absurdně úsměvnou zprávu o naší společnosti.