Filmové premiéry: Il Boemo, Za vším hledej ženu či Můj otec, kníže

Josef Mysliveček byl český barokní skladatel, který odjel do Itálie s cílem prosadit se v tvrdé konkurenci špičkových hudebníků a interpretů. Nebylo to vůbec snadné. Jeho fantastická hudba (a také přízeň vlivných dam) ho však nakonec vynesla až na vrchol. Zemřel však v nemoci opuštěný a bez prostředků.

Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá Irena. Každá úplně jiná, přesto je mezi nimi to nejpevnější pouto. Když se Alex bezhlavě zamiluje do o dost staršího, charismatického šéfa velké nadnárodní firmy, a brzy narazí na jeho tvrdou slupku, přicházejí na pomoc kamarádky a vymyslí na Alberta past, do které se postupně chytá…