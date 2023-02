Britští Tři mušketýři ve znamení korektnosti. D'Artagnan není bílý

Je statečný, žije v Evropě v 17. století a bojuje za čest království. Je jeden z hlavních hrdinů chystaného britského filmu Tři mušketýři (The Three Musketeers). Roli d’Artagnana v něm dostal poměrně neznámý herec Malachi Pullar-Latchman. A právě s jeho obsazením mají někteří lidé „trochu“ problém. Vadí jim hlavně to, že není „bílý“.

Tři mušketýřiVideo: Bez zdroje

Článek Snímek režiséra Billa Thomase vznikal podle literární předlohy Alexandra Dumase. První diváci jej mají vidět 16. března 2023. Již nyní ale fanoušky, kteří vyznávají starší projekty vznikající na základě slavného knihy, dost rozčílil. Ani ho nemuseli vidět. Diskuse vedou všude, kde se zmínka o filmu objeví. Nelíbí se jim jediné: opětovná snaha o korektnost, snaha obsadit do rolí proporčně všechny lidské „rasy“. Dikuse jsou vedené většinou s nadhledem, často velmi vtipně. A to nejen pod oficálním trailerem na YouTube, ale mimo jiné i na twitterovém účtu Orthodox Canonist. Kdo „zčerná“ dále? Lidé tipují, kdo „zčerná“ pro potřeby šoubyznysu dále. Mezi návrhy vhodných kandidátů nechybí ani černý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Diskutující tím zpochybňují snahy - především britsko-amerických produkcí -, jež se ve snaze „nikomu neublížit, nikoho neurazit“ hromadně pouštějí do přepisování dějin. d'Artagnan in the new British TV Series ‘Three Musketeers’ 🇬🇧👏🤭 pic.twitter.com/eFDYUesne4 — Orthodox Canonist (@OCanonist) February 18, 2023 Zmiňují mimo jiné příběh jiného seriálu, v němž anglickou královnu Annu Boleynovou hrála Jodie Turnerová-Smithová. Třídílný projekt britské televize Channel 5 u diváků v roce 2021 zcela propadl, což se ovšem přičítá tomu, že byl velmi špatný. View this post on Instagram A post shared by Bill Thomas (@favoursthebald) Tmavé pleti byl ovšem i jeden z mušketýrů v oblíbeném seriálu televize BBC, Tři mušketýři. Portose v něm hrál Angličan Howard Charles. D'Artagnana pak Luke Pasqualino, Athose Tom Burke a Aramise Santiago Cabrera. Seriál se z velké části natáčel v Česku. Blíží se francouzská verze Do kin se chystá navíc ještě francouzská, dvojdílná verze Tří mušketýrů. S ohromným rozpočtem a také s větším respektem ke knižní předloze. První díl se jmenuje Tři mušketýři: D'Artagnan. Čeští diváci jej budou moci vidět od šestého dubna. Tři mušketýři: D'Artagnan Video: BIOSCOP CZ V rolích mušketýrů se představí Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Porthos) a François Civil (d'Artagnan) a jako Milady Eva Greenová. Film za 70 milionů dolarů (asi 1,6 mld. Kč) se natáčel po celé Francii, a to celkem osm měsíců. Druhá část - Milady - si pak odbude premiéru až koncem příštího roku, 13. prosince.