Baťovský Úsvit míří do kin. Začíná ve Zlíně, kde se točil

Další možností, jak vidět Úsvit před jeho vstupem do kin, bude mít festivalové publikum letošního Finále Plzeň. Tam se bude promítat 22. a 24. září. Bude se také ucházet o Zlatého ledňáčka v soutěži celovečerních hraných a animovaných filmů. Následovat budou i další projekce napříč republikou. Oficiálně Úsvit vstoupí do kin 5. října.

Eliška Křenková v hlavní roli těhotné lékařky přijíždí v roce 1937, krátce před válkou, se svým manželem, ředitelem továrny, vystavět v Tatrách po vzoru Zlína pokrokové město Svit. Jejich plány ale naruší nález mrtvého těla novorozence v areálu fabriky. Helena kvůli bezpečí vlastního dítěte potřebuje zjistit, co se stalo, ale narazí na četné překážky, včetně svých vlastních předsudků…

Snímek patří, co se týče rozpočtu, v Česku k těm nákladnějším. Natáčel se loni, a to od května do září, v několika lokacích v České republice i na Slovensku – v Tatrách, u Lysé nad Labem, v Dřísech nebo právě ve Zlíně. Město Svit, kde se film odehrává, pak vzniklo unikátním způsobem v kombinaci reálných záběrů, nákladných dekorací a modelu celého města v poměru 1:7. Rozpočet dosáhl téměř 90 milionů korun.