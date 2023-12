Film Gump – jsme dvojka se představuje v první ukázce

Mezi filmy, které vstoupí do kin v roce 2024, patří Gump – jsme dvojka režiséra F. A. Brabce. Už je téměř hotový, a tak se tvůrci rozhodli vyslat do světa první ochutnávku. „Ve filmu uvidíme staré známé, ale i nové tváře, a hlavně bude příběh veselejší. Do kin snímek dorazí na konci března příštího roku. Navazuju na úspěšnou jedničku, na niž přišlo přes 200 tisíc diváků,“ uvádí režisér.

Gump - jsme dvojkaVideo: Bioscop