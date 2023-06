Festival Glastonbury si s návštěvníky hraje. The Churnups byl krycí název pro triumfální návrat Foo Fighters

Hravost festivalu je i v tom, že si doslova s každým z davu během průchodu areálem na cestě kdesi mezi pódii, jejichž okolí vždy tvoří vlastní malý svět s vlastními pravidly, plácnou roztančení dobrovolníci. A Glastonbury klade i nemožná dilemata, když na různých scénách hrají zároveň kapely, které byste všechny chtěli slyšet.

Již dva dny před prvním ze tří hlavních dnů se na Worthy Farm, britskou mléčnou farmu, na které se po zbytek roku pase skot, sjíždějí návštěvníci z celého světa. Rozehřívací program, který by v jiné zemi mohl vydat na několik festivalů, jim dovoluje začít si akci užívat pozvolna a prvně poznat její zákoutí, kterých je mnoho.

Od hlavních scén Pyramidy a Other, které díky koncertním záznamům britské veřejnoprávní televize zná celý svět, po umělecké instalace, jako je letos Carhenge, impozantní variace na prehistorický monument Stonehenge od umělce Joea Rushe. Jeho působivá díla jsou v areálu, který připomíná spíš městečko s řadou odlišných čtvrtí, k vidění na různých místech.

K tomuto zabydlování festivalu jeho návštěvníky zněl nespočet DJ setů, mimo jiné třeba i od Faithless či Exampla, hrála třeba kapela Skindred, jež přilákala maximální možné množství lidí, kteří se spokojeně mačkali.

Když to neskončí dobře, není konec

První den odstartoval v rozjímavé náladě na jednom ze dvou hlavních pódií Other Stage anglický písničkář Ben Howard. Zatímco kdesi vedle řádila ukrajinská rocková čtveřice The Sixters, Howard předznamenal, že ani hlavní hvězda dne, britští rockeři Arctic Monkeys, nejsou kapela, která by na sebe strhávala pozornost čímkoli jiným než svými písněmi.

Na svůj největší hit I Bet You Look Good on the Dancefloor nechali mimochodem v závěru dne fanoušky notnou chvilku čekat. Ti ale tuhle chladnou hru hráli s nimi a v klidu si počkali na vytoužené tóny i ve chvílích, kdy nebylo zřejmé, jestli už koncert náhodou zcela neskončil.

Neskončil, protože na Glastonbury platí, že pokud to neskončilo dobře, ještě není konec. A tenhle koncert skončil skvěle. Zaprvé zpěvák Alex Turner vyhrál nad laryngitidou, která vystoupení v předcházejících dnech ohrožovala, zadruhé se kapela ve skvělé formě spolu s publikem prozpívala celou svou historií až k novému povedenému albu The Car. Nad hlavami fanoušků se třepotaly barevné vlajky a v závěru se obloha zabarvila odstíny odpálených dýmovnic.

Foto: Joel C Ryan, ČTK/AP Zpěvák Alex Turner z Arctic Monkeys na pódiu v Glastonbury.

V mezičase se toho dělo mnoho. Dění na prestižní Pyramid Stage započala marocká kapela The Master Musicians of Joujouka, kterou na sklonku svého krátkého života miloval Brian Jones z Rolling Stones. Její rytmy, které hrají tak, jako její předkové od patnáctého století, jistě vyhnaly z možná nejslavnějšího pódia světa zlé duchy a otevřely ten den dveře dalším hudebníkům, jejichž světy byly pestré.

Na Pyramid Stage vystoupila například popová hvězdička Maisie Peters, která má jako jedna z řady interpretů u svého jména v programu uvedeno, že patří mezi oblíbence Eda Sheerana, který ji přijal do svého vydavatelství Gingerbread. Později se svými hity i covery vystupovali třeba skotští Texas nebo majestátní Royal Blood, zatímco na Other Stage Cary Rae Jepsen ukázala, že zdaleka není zpěvačka jednoho hitu. Její čistokrevný pop odpoledne na Glastonbury velmi osvěžil a vybarvil dorůžova.

Nejvíce střežené tajemství

Stejně to udělali předchozí The Hives, které zná i české publikum například z Rock for People. Vybroušené hlášky Švédů doplňují svižný rockový koncert způsobem, který si podmaňuje publikum. A s ním si frontman Pelle Almqvist rád pohrává. Že si pár tisíc lidí v davu na jeho žádost nedřeplo, jim s radostí odpustil. Desetitisíce lidí ho uposlechly.

Když se člověk během dne přesunoval mezi řadou pódií, sledoval po očku v online světě, kdo jsou nakonec tajemní The Churnups, kteří měli být jedním z vrcholů dne. Fotka Davea Grohla v zákulisí festivalu definitivně potvrdila, že předchozí spekulace nebyly mylné. První oficiální den Glastonbury 2023 patřil i Foo Fighters.

Foto: Profimedia.cz Glastonbury je barevný festival.

Zatímco Grohl se loni jako host přidal k McCartneymu, který hrál na stejném pódiu jako zlatý hřeb, ani on, ani rovněž přihlížející Slash, kterého čeká koncert s Guns N'Roses v sobotu, kapelu nedoprovodili. Jediným hostem byla Grohlova dcera Violet. Ovací se dočkala ona, ale i nový bubeník kapely Josh Freese. Dave Grohl se smál a slíbil Británii turné v příštím roce.

Směs starých hitů i písní z nového alba byla strhující. Byl to první koncert Foo Fighters ve Velké Británii od smrti jejich bubeníka Taylora Hawkinse a návrat na Pyramid Stage po pěti letech. Nejvíce střežené tajemství festivalu se vydařilo.

Působivé byly i další páteční zážitky, třeba bezchybní Young Fathers, kteří svou absolutní energii využili mimo jiné k tomu, aby poslali do háje současnou britskou vládu a vzkázali uprchlíkům, že jsou vítáni.