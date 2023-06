Eltona Johna Glastonbury děsí

Dalšími hvězdami festivalu jsou Arctic Monkeys a Guns N’ Roses, Lewis Capaldi, Lizzo, Lana Del Rey, Queens of the Stone Age či Fred Again. Hudební fanoušci se snaží přijít na to, kdo se skrývá pod názvem neznámé kapely The ChurnUps. Mnozí doufají, že tímto překvapením budou ve skutečnosti Pulp či Blur, chvíli indicie ukazovaly převážně na Foo Fighters, nyní se pro změnu spekuluje o Red Hot Chili Peppers.