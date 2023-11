Fenomén Glastonbury. Pořadatelé odhalili pár indicií k příštímu ročníku

Vstupenky se prodávají ve dvou vlnách 2. a 5. listopadu a jako obvykle před zahájením jejich prodeje nepustili organizátoři do světa jediné jméno z programu. Přesto se dalo na základě mnohaleté zkušenosti předpokládat, že bude vyprodáno prakticky ihned.

Letos to trvalo výjimečně hodinu, ale jen kvůli technické chybě na straně prodejců.

Každý rok se fanoušci snaží předem odhalit, kdo budou tři hlavní hvězdy příštího ročníku. Tentokrát ve svých tipech vycházejí především z domněnky, že se festival bude snažit vyvážit letošní program, mezi jehož hvězdami chyběly ženy. To už potvrdila i Emily Eavisová, když v rozhovoru pro podcast BBC Sidetracked prozradila, že v roce 2024 se publikum může těšit na ženskou legendu. Každoročně je totiž jedno místo věnováno legendárnímu interpretovi či interpretce, který bývá tak trochu čtvrtou hvězdou festivalu, i když hraje v dřívějším čase.

Letos to byl Cat Stevens, který dnes vystupuje pod jménem Yusuf. Jeho set byl esenciální ukázkou toho, jak vypadá koncert legendy. Nábožně mu naslouchaly všechny generace, když v paprscích zapadajícího slunce hrál své zcela jistě nesmrtelné písně.

Pokud klapnou plány, které Eavisová naznačila ve zmíněném podcastu, budou nejspíš i další hvězdy festivalu ženy. Které, to se dozvíme po novém roce, kdy se Glastonbury chystá zveřejnit kompletní program.

Glastonbury je festival, který se koná na pastvinách malebného britského venkova. Každoročně se tam odehrávají důležité momenty hudební historie. Řada muzikantů totiž pro něj ráda připraví něco výjimečného. Dave Grohl, který návrat s Foo Fighters do Anglie po smrti bubeníka Taylora Hawkinse maskoval pod krycím názvem The Churnups, si z festivalu udělal vlastní hřiště a vystoupil i s Guns N’ Roses či The Pretenders.