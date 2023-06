Elton John se s Anglií nemohl rozloučit lépe než na Glastonbury

Publikum na Glastonbury mělo v tu chvíli za sebou nabitý den, v němž vyčnívaly například The Chicks, texaské countryové hudebnice, které před třemi lety z názvu vypustily slovo Dixie. Hrály v brzkém odpoledni a rozproudily velkou energii, jako se to ostatně ten den povedlo mnoha vystupujícím, od britské popové zpěvačky Sophie Ellis Bextor přes Nova Twins po Blondie či rapera Lila Nase X a rockery Queens of The Stone Age.

Naprosto uchvacující byl koncert Yusufa alias Cata Stevense, jenž v nedělním odpoledním čase, který je na Glastonbury vyhrazený pro legendy, hrál na přání zakladatele festivalu Michaela Eavise. Lidem zářili oči slzami dojetí, celkově to bylo obrovské pohlazení po duši. Kdyby nepřestal hrát, diváci by ho z chutí poslouchali stále.

To nejvíc velkolepé ovšem mělo teprve přijít. Koncert, o kterém se hned po jeho skončení píše jako o historickém momentu Glastonbury. Eltona Johna ještě pár posledních přeložených vystoupení jeho rozlučkového turné Farewell Yellow Brick Road v Evropě čeká a jistě budou prakticky dokonalá, ale tohle bylo jedinečné. Přestože zmínku o posledním koncertě v Británii na pódiu pro jistotu lehce relativizoval.

Foto: Profimedia.cz S Eltonem Johnem si zahrál i Jacob Lusk z kapely Gabriels.

Na začátku koncertu zmínil, že si nikdy nemyslel, že na tomto festivalu bude hrát. Jistě se mu při pohledu z pódia do moře lidí, z nichž mnozí mu vzdávali hold eltonovsky laděnými kostýmy, a nespočtu barevných vlajek, které jsou pro Glastonbury tradiční, sevřelo srdce radostí.

Koncert Eltona Johna znamená ohlédnutí do bohaté historie, set nabitý písněmi, které znají a milují lidé v celém světě. Zároveň je to setkání s člověkem, který nikdy nepřestával objevovat novou hudbu a podporovat mladé umělce, aby se vydali na cestu, kterou v životě zvolil on. A tak nejlepší nabídku ve světě hudby, zahrát si s ním na posledním koncertě v Anglii, dostali převážně mladí zpěváci, které věhlas teprve čeká. Byli to Jacob Lusk z kapely Gabriels (připojil se na Are You Ready For Love), americký písničkář Stephen Sanchez, jemuž se dostalo té výsady, že mohl zahrát vlastní skladbu a Sir Elton John ho doprovodil na piano, a Rina Sawayma, o které se na festivalu mluvilo celé tři dny a v jeho závěru si s hlavní hvězdou střihla Don’t Go Breaking My Heart.

Když ale Elton John začal přemýšlet o tom, s kým by si chtěl na Glastonbury zahrát, jako první ho prý napadl dlouholetý přítel Brandon Flowers z The Killers. A ten s ním napůl odzpíval jednu z nejkrásnějších písní všech dob, Tiny Dancer. Byl to hodně silný moment koncertu, který slabé chvilky neměl.

Foto: Profimedia.cz Elton John se s Anglií rozloučil ve velkém.

Ačkoli až na jednu. Není jasné, proč nedorazila Dua Lipa, na jejíž přítomnost bylo při písni Cold Heart, kterou společně s Eltonem Johnem nazpívali, zjevně všechno připraveno. Místo toho zpěvák publikum požádal, aby ji zastoupilo. Píseň Don’t Let The Sun Go Down On Me věnoval Georgi Michaelovi, který by toho dne oslavil šedesáté narozeniny.