2024: Divadlo o identitě i umělé inteligenci

Repertoár operních domů ovlivní letošní Rok české hudby. Ostravská a plzeňská opera uvede kompletní operní dílo Bedřicha Smetany, v ostatních divadlech se akcent na domácí tvorbu promítne do jednotlivých inscenací.

Třetím brněnským příspěvkem do Roku české hudby bude v červnu světová premiéra původní opery slovenské skladatelky Ľubici Čekovské Here I am, Orlando. Opera je inspirovaná románem Virginie Wolfové, jehož hlavní postavou je šlechtic a básník Orlando.