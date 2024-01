Rok 2024. Očekávaný rej událostí na kulturním nebi

Do kin se letos chystají stovky nových snímků, z nichž nejočekávanější jsou druhá část Duny, která do českých kin vstoupí poslední únorový den, akční komedie Deadpool 3 (červenec), animovaný Elio (červen), akční Furiosa: Sága Šíleného Maxe (květen), dobrodružný Gladiator 2 od režiséra Ridleyho Scotta (listopad), komedie Kaskadér (květen) nebo film Jiřího Mádla Vlny (srpen).

Stejně jako český Rock for People se i on dostal na seznam deseti nejlepších velkých festivalů v Evropě. Hudební profesionálové ho zařadili i do výběru nejlepších pěti festivalů v kategoriích Take A Stand a Event Safety. Vítězné festivaly vyhlásí 17. ledna na galavečeru v nizozemském Groningenu.

Když k tomu přidáme dva největší české festivaly, tedy Rock for People a Colours of Ostrava, bude nabídka pro ty, kteří dávají přednost přehlídkám s největšími a nejzajímavějšími světovými hudebními jmény, opravdu pestrá.

Na Rock for People totiž dorazí Bring Me The Horizon, The Offspring, The Prodigy či Avril Lavigne, do Ostravy Lenny Kravitz, Sam Smith nebo Tangerine Dream.