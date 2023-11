Den boje za svobodu a demokracii na divadelních prknech

Do někdejšího skanzenu komunismu, Kulturního domu Jitřenka, zve diváky od devíti let ideálně s rodiči či prarodiči, protože společný zážitek podnítí i cennou rodinnou diskuzi.

Návštěvníci se potkají v Jitřence s esenbákem, uklízečkami i opraváři, dělníky socialismu, proletáři a také fanoušky zakázané kapely The Plastic People of the Universe nebo některými postavami disentu.