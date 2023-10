Český design míří k výšinám, jak ukazuje jubilejní Designblok

Právě propojení současnosti a minulosti skvěle ilustruje výrobní pultík porcelánky G. Benedikt, kterou pro Veletržní palác vymyslel designér Antonín Tomášek. „Na obyčejném bílém talíři ukazujeme, že to není jen běžný předmět, ale že je v něm ukryto umění mnoha lidí,“ vysvětlil.

„Tématem naší instalace pojmenované Gaia je představa vědců, že planeta Země je jeden velký organismus, v němž společně se zvířaty a rostlinami žijeme jako takové breberky. Máme spoustu papírového i dřevěného odpadu, tak jsme ho zpracovali do nových hodin, obrazů nebo váz. Spíš než design vytváříme sochy, které mají nějakou funkci,“ uvedli manželé Eva a Marcel Mochalovi, kteří stále experimentují s myceliem pro foukání skla.

Ve Veletržním paláci dostali prostor i studenti UMPRUM, kteří pod vedením Michala Froňka vytvořili experimentální zvukové nástroje. „Snažili jsme do studentů dostat znalosti, jak se hudba nahrává. Byli jsme dokonce v Soundsquare, v jednom z nejlepších studií v Evropě,“ prozradil Právu Froněk. Nástroje jsou propojené s obrazovou stěnou, takže návštěvníci mohou svou hrou rovněž „malovat zvukem“.

Jedinečný zážitek čeká v expozici Cosmos, kterou v sobě ukrývá stříbrnou fólií obalený kontejner stojící před Míčovnou Pražského hradu. Cosmos je vesmírná pouť jako z Matrixu. Pořádně mate smysly. Autorovi uměleckého řešení a zároveň jednomu z vystavujících Janu Plecháčovi se podařil majstrštyk v tom, že vymyslel putovní výstavu na kolečkách, která ale zároveň působí, jako by na místo přijelo deset kamionů plných umění.

Designér Maxim Velčovský nechává v čiré skleněné bublině hledět malého kluka ke hvězdám, studio Dechem stvořilo neonem zářící supergalaxii, Jakub Berdych Karpelis vyslal do vesmíru Rakeťáka, Lucie Koldová vymyslela lampu z průsvitného opalinu a Odyssea od Václava Mlynáře vzdává hold sci-fi.

„Je to objekt na hranici fyzické zvládnutelnosti. Myšlenkou je chlapeček, který se dívá na tu možná kvetoucí budoucnost. Sedí na ruinách starého světa, v ruce má letadélko a sní o tom, že se třeba jednou přes tu bublinu dostane,“ popsal Velčovský svůj unikát.

Před vstupem do Míčovny uvádí z Milána dovezenou přehlídku Made by Fire objekt Anny Jožové. „Je to její interpretace devastujících požárů Českého Švýcarska a zároveň jsou na tom ohořelém kmeni pulzující objekty. Anna se zabývá klimatickými změnami, já v tom vidím problematiku českého průmyslu. Ty pulzující objekty jsou jako ta pulzující srdce českého designu, který se snaží nacházet cesty z krizí,“ okomentovala kurátorka Eva Slunečková.