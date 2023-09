Jubilejní Designblok chystá na Pražském hradě intergalaktickou krásu

Mezinárodní přehlídka Designblok se v rámci jubilejního 25. ročníku vrací po téměř dvou dekádách na Pražský hrad. Návštěvníkům v hlavním městě otevře dvacet různých lokací, prvně je zavede do Veletržního paláce a do zatím tajemstvím opředené intergalaktické podívané. Hlavní část programu se uskuteční od 4. do 8. října, instalace Cosmos a Made by Fire budou na Hradě k vidění až do 15. října.

Foto: Petr Horník, Právo Tisková konference k 25 Designbloku. Na snímku i ředitelka Designbloku Jana Zielinski.

Článek O účast byl podle ředitelky Designbloku Jany Zielinski enormní zájem také v zahraničí. „Výběr byl velmi přísný. Mám radost, že české značky jsou v silném poměru k těm zahraničním,“ řekla v úterý na tiskové konferenci. Foto: Jan Šída, Právo Ředitelka festivalu Designblok Jana Zielinski. A pro Právo a Novinky dodala: „Těch pětadvacet let je relativně dlouhá cesta, kterou festival ušel od úplných začátků, kdy jsme museli vysvětlovat, co to design je. Téměř neexistovala spolupráce průmyslu a designérů. Dnes je tady celá řada skvělých firem, které spolupracují se špičkovými autory. Máme sklárny, porcelánky, výrobny nábytku, továrny, proto má Designblok co ukázat.“ Tři základny Dohromady 230 vystavujících autorů a značek. Základní lokace budou tři: Pražský hrad, Uměleckoprůmyslové museum a Veletržní palác. Tématem je cesta a heslem „Designu neuniknete!“ Hvězdou bude nizozemská designérka Ineke Hans, která představí vůbec první zálohovanou židli. Kreativní ředitel festivalu Jiří Macek vysvětlil, jak bude vypadat zatím tajemstvím opředená putovní výstava Cosmos na Pražském hradě. Tu označuje jako intergalaktickou krásu. Foto: Petr Horník, Právo Tisková konference k 25 Designbloku. Na snímku ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press. „Autor originálního architektonického řešení Jan Plecháč vymyslel magický kamion, do kterého vstoupíte a najednou se prostor brutálně zvětší, až se v něm ztratíte. Ústředním bodem bude deset děl od deseti designérů. Bude to brána do jiného vesmíru, a tím vesmírem je svět designu,“ vysvětlil deníku Právo a Novinkám. Jednotlivé objekty od Lucie Koldové, Jiřího Pelcla, Ronyho Plesla nebo Maxima Velčovského jsou ze skla, a pokud samy nejsou zdrojem světla, tak se světlem pracují. Milán, Praha a Brno Dalším velkým lákadlem bude expozice Made by Fire, která měla letos úspěch v Miláně. Ve výjimečně zdařilé instalaci zářilo české sklo, keramika a porcelán. Od listopadu pak v rozšířené verzi na několik měsíců ovládne brněnské Uměleckoprůmyslové muzeum. Foto: Petr Horník, Právo Tisková konference k 25 Designbloku. Na snímku ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Helena Koenigsmarková. „Zásadní rozdíl mezi výstavou, kterou budeme uvádět na Pražském hradě, a výstavou, kterou připravujeme v Brně, je ten, že v Praze půjde o reprízu milánské výstavy, tudíž i architektura odpovídá tomu, aby byla snadno přenositelná. Naopak v Brně bychom chtěli více pracovat s géniem loci. Navíc připravujeme atraktivní interaktivní část,“ prozradil Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně. Made by Fire. Česká síla, která může zase dobýt svět