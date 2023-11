Bývalý kriminalista Štoček vydal novou knihu. Přidal jsem v ní na brutalitě a sexu, říká

Dalo by se říct, že ano. Je to zase souhrn několika případů, které jsem rozepsal. Upřímně jsem nepočítal s tím, že o první knihu bude takový zájem. Druhý díl jsem neměl v plánu, ale byly na to poměrně hezké recenze, tak jsme se s kolegyní Bechynkovou domluvili, že tedy napíšu ještě jednu. Kdybych to měl zhodnotit obsahově, tak v druhé knize je asi víc brutality a sexu. Prostě jsem trochu přitvrdil.

Věřím, ze se to někomu nemusí líbit. Ale můžu vám říct, že jsem si dával sakra pozor, abych takové ty policejní detaily neprozradil. Když už jsem neměl na výběr a směřovalo to k tomu, že bych v knize uvedl nějaký detail z operativní práce, tak jsem se zastavil a přiznal čtenářům, že dál o tom psát nebudu. Nebylo by to vhodné vůči policii. Myslím, že je to v knize asi dvakrát. Ale že tam píšu o stopách, tak to je dneska v každé detektivce. Zmiňuju se o odposleších telefonů, ale to není nic, co by někoho mělo překvapit. Spíš mi šlo o to, abych charakterizoval pachatele. Jsou lidi, kteří to mají v genech, ale pak jsou pachatelé, kteří se do té situace dostanou nečekaně.