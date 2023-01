Bubeník John Dolmayan: System of a Down promarnili roky

„To je tak, když jste loajální a opravdu chcete, aby to fungovalo. Snášíte věci, které mohou být ve výsledku pro zdraví kapely škodlivé. Možná by přitom bylo lepší, kdybychom našli jiného zpěváka na jedno nebo dvě alba, pokračovali s ním, a kdyby pak Serj chtěl, mohl by se vrátit. Měli jsme to tak udělat,“ sdělil a dodal, že podle něho kapela zbytečně promarnila patnáct až dvacet let.