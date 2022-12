2022: Divoké hudební probuzení po pandemii

Po pandemii koronaviru se naplno rozjely koncerty i turné. Bylo jich u nás i ve světě nebývale mnoho, neboť ti, jejichž vystoupení byla v pandemických letech odložena, konečně mohli zahrát. Ze světa k nám přijeli Metallica, Iron Maiden, Guns N’Roses, Sting, 50 Cent, Kendrick Lamar a další. Do letních dnů se vrátily festivaly, ty největší se konaly v Ostravě (Colours of Ostrava) a v Hradci Králové (Rock for People).