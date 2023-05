Ztrápené ženě prodala za desítky tisíc svěcenou vodu. Podezřelou zachytila kamera

„Vše to začalo pouhou otázkou ‚kolik je hodin‘. Po odpovědi se však neznámá dala s poškozenou do řeči a začaly si povídat. Procházely se po centru Ostravy, kdy cizí žena byla údajně velice milá a příjemná. Hovořila k osobě poškozené a úplně se trefila do jejího momentální rozpoložení. Měla jí říct, že do ní vidí, že ví, že se nachází v těžší psychické situaci a zároveň jí nabídla pomoc,“ popsala mluvčí svědectví poškozené.