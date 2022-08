Policie vyšetřuje mezinárodní síť lamačů srdcí a pohádkářů. Nigerijec žijící v Brně je ve vazbě

Policie v souvislosti s případem zadržela v Brně 28letého Nigerijce, přes jehož bankovní účet se pohybovaly peníze, které podle vyšetřovatelů pocházely z těchto podvodů. Kriminalisté muže obvinili z praní špinavých peněz a soud ho poslal do vazby.

Vyšetřovatelé mají podezření, že obviněný je součástí rozsáhlé mezinárodní sítě podvodníků, takže se jeho trestní stíhání ještě v budoucnu může rozšířit. Nyní mu hrozí až šest let vězení, v případě obvinění z podvodu by mohl ve vězení strávit až osm let.