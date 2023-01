Ujali se bezdomovce, málem jim znásilnil vnuka

Podle čtvrtečního rozsudku Krajského soudu v Plzni se pokusil znásilnit jejich sedmiletého vnuka, který trpí mentálním postižením a je hluchoněmý. Za to půjde Magdalin na tři roky do vězení a po odpykání trestu se musí podrobit ochrannému léčení v psychiatrickém zařízení.

Vše se odehrálo loni v únoru. Z obžaloby vyplývá, že Magdalin zatáhl malého Honzíka do kumbálu, kde ho nejprve svlékl a pak si sám vytáhl z kalhot penis. Naštěstí tam v tu chvíli přišel stejně starý bratr dítěte. Muž se zalekl a odešel, přičemž chlapci dal pár drobných, aby o tom, co viděl, nikde nemluvil.

V této souvislosti zmínil také to, že svědek neměl žádnou motivaci, která by ho vedla k účelovému obvinění obžalovaného, nebo k tomu byl někým naveden.

„S obžalobou nesouhlasím. O ničem nevím. To, co se stalo, mi řekli až policisté. Vím, že je to smutné, ale já to neudělal,“ prohlásil obžalovaný muž, který má podle znalců velmi nízký intelekt.

Závěr odborníků se také promítl do výše trestu. „Obžalovanému měl být ukládán trest v sazbě od pěti do 12 let. Za situace zmenšené příčetnosti a současně uloženého ochranného léčení ústavní formou jsme rozhodli o trestu pod spodní hranicí zákonné sazby. Je naprosto jasné, že jediné, co může obžalovanému zabránit v páchání trestné činnosti a nějakým způsobem usměrnit jeho chování do společensky přijatelných mantinelů, je především ochranné léčení, a nikoliv trest odnětí svobody,“ vysvětlil Bouček.