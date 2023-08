Devět měsíců po brutálním napadení se ochrnutý mladík začal hýbat. Rodina je na pokraji sil

Smutný příběh se začal odehrávat na konci loňského října v pražských Holešovicích. Tam byl Honza osloven mladou ženou s žádostí o pomoc. Jejímu kamarádovi se mělo udělat špatně a potřeboval vodu. Honza neváhal a vyrazil pomoci vodu sehnat. Podle dostupných informací se pro ni chtěl dostat do místního klubu, kam ho však vyhazovač zřejmě nechtěl pustit. Následně byl brutálně napaden.

Detaily případu nechce policie ani rodina zatím zveřejňovat, protože případ ještě není u soudu. Faktem zůstává, že zraněný mladík byl převezen do nemocnice, kde bojoval o život. V lednu policie zveřejnila žádost o pomoc s pátráním po útočníkovi.

„Kriminalisté zjistili totožnost pachatele a posléze jej zadrželi. Jednalo se o osmadvacetiletého muže. Detektivové podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby pro trestný čin ublížení na zdraví ve třetím odstavci (těžká újma na zdraví), za což může obviněný muž skončit až na osm let za mřížemi,“ řekl Novinkám mluvčí policie Richard Hrdina.

Honzovy prognózy nebyly dobré. Při napadení byl vážně zraněn v oblasti krční páteře. Lékaři vyslovili domněnku, že zřejmě bude ochrnutý na celé tělo a dýchat bude do konce života pomocí přístrojů. Velkou oporu má v rodině. Rodiče i jeho starší bratr se o něj denně starají a jezdí do nemocnice. Čeká ho operace, která by ho zbavila bolesti krční páteře, ale kvůli nemocničním bakteriím byla odložena až po prázdninách.