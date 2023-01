Zloději vykrádali v Ostravě salóny. Masážní, kadeřnické i psí

Kvůli rozsáhlé sérii krádeží kriminalisté v Ostravě obvinili dva muže (56 a 28 let), které podezírají z vloupání do různých obchodů a provozoven. Vedle restaurací či barů se zaměřili například i na masážní, kadeřnické, kosmetické nebo psí salóny. Soud poslal dvojici do vazby, obviněným hrozí až pět let vězení.

Krádeže v Ostravě.Video: Policie ČR

Článek O případu v pondělí informovala mluvčí policie Eva Michalíková. Podezřelí se měli krádeží dopouštět buď samostatně, nebo spolu. Počet vloupání je zatím vyčíslen na třicet, ovšem vyšetřování pokračuje. „Zaměřili se mimo jiné na kadeřnické, masážní či kosmetické i psí salóny, restaurace, čajovny či bary, ale také obchody či potravinářský sklad. Jejich kroky především vedly do centra Ostravy, Mariánských Hor, ale také Hrabové či Poruby," uvedla mluvčí. Do objektů se většinou vloupali násilím, kdy buď rozbili okna, dveře, nebo výkladní skříně. Podle vyšetřovatelů se v průběhu výslechu ukázalo, že oba obvinění věci odnášeli do zastaváren nebo je prodávali náhodným zájemcům. Foto: Policie ČR Krádeže v Ostravě „Oba obvinění toho můžou mít na svědomí daleko více, proto i nadále kriminalisté prověřují další protiprávní jednání a není vyloučeno, že trestní stíhání bude rozšířeno o další skutky," dodala Michalíková.