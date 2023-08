Zhrzený muž se pokusil uškrtit těhotnou expřítelkyni. Soud mu potvrdil 15 let

„Obžalovaný v odvolání opakuje stejné argumenty, které zazněly u soudu prvního stupně a se kterými se již nalézací soud vypořádal,“ uvedl soudce-zpravodaj Petr Hovorka, který zdůraznil, že kvalita a kvantita důkazních prostředků je v tomto případě mimořádná. „Důkazní situace je zcela jasná. Jeho vysvětlení situace, že se poškozená zamotala sama krkem do lana, je absurdní,“ konstatoval soudce.

Podle spisu se na ženu vrhl, prsty jí roztáhl ústa a snažil se jí do pusy strčit roubík z ručníku, klekl jí na hruď, lano jí omotal třikrát kolem krku, škrtil ji několik minut a opakoval jí, že zemře.

Žena přežila jednak díky aktivní obraně a jednak díky dvěma kolemjdoucím mladistvým chlapcům, kteří do útoku zasáhli a Kubynce ze ženy shodili. Kubynec pak z místa činu utekl a odjel autem do Hradce Králové. Moc dlouho ale na útěku nebyl, protože v Hradci vrazil autem do taxíku. Policie na místě zjistila nejen, že nemá ani jeden doklad k řízení auta, má v sobě 2,5 promile alkoholu, ale především, že jde o podezřelého z Potštejna.