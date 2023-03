Počkal si na těhotnou expřítelkyni a pak ji škrtil lanem. Hrozí mu až výjimečný trest

„V tu chvíli šli na vlak dva mladiství chlapci, kteří uslyšeli zoufalý křik ženy. Starší do sedícího muže na ženě s omotaným lanem kolem krku strčil, až z ní muž spadl. Útočník poté z místa odjel autem pryč. Přitom narazil do protijedoucího auta. Druhý chlapec mezitím volal na linku 158,“ popsala tehdy průběh napadení policejní mluvčí.

Podle obžaloby měl Kubynec v úmyslu ženu usmrtit. V průběhu útoku jí to i několikrát řekl. Navíc o tom, že bylo vše předem připravené, svědčí i to, že si přinesl lano a starý hadr coby roubík. Tím se ji snažil umlčet poté, co ji odtáhl do prostoru vedle cesty a srazil ji tu na zem.