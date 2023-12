Žena z Novojičínska poslala statisíce údajnému agentovi OSN. Navzdory varování banky

Jak uvedla mluvčí policie Pavla Procházková, ženu přes internet oslovil muž, který se představil jako sedmašedesátiletý Havel Badruna a napovídal jí, že v dětství přišel o rodiče a musel se odstěhovat ke svému strýci do Argentiny.

„Možná právě na základě tohoto příběhu si získal důvěru seniorky. Když jí pak sdělil, že by přijel na měsíc do České republiky a zažádal by si zde o důchod, aby spolu mohli žít, začal celý jeho nekalý plán nabírat na obrátkách,“ uvedla mluvčí.