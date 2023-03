Ze zdravého chlapečka ležák, pak smrt. Soud s nemocnicí se táhne 15 let

Podle otce přerovská nemocnice ví, že chybovala. „Několikrát to i přiznali. Mockrát jsem si říkal, že už to vzdám, ale pak se rozhodnu, že to musím dotáhnout do konce. Jde přece o princip. My jsme přišli o syna, o naše sny. Naše manželství to neustálo a rozvedli jsme se. Je to hrozná bezmoc. Kdyby přitom doktoři udělali to, co měli, nemuselo se to stát,“ popsal otec.