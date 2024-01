Ze zamčeného bytu chtěla od partnera utéct přes střechu a zabila se. Muži z Plzně hrozí 10 let

Dvojice se tehdy v podkrovním bytě obytného domu pohádala. Osmatřicetiletá žena chtěla odejít, ale o 12 let starší muž zamkl dveře od bytu a klíče schoval.

„Po následné fyzické potyčce žena utekla do kuchyně a snažila se střešním oknem vylézt na střechu. To se jí nepovedlo, když ji obžalovaný chytil a strhnul zpět. Žena poté využila chvíle, kdy muž odešel na toaletu, a na druhý pokus už se dostala oknem na sedlovou střechu, kde se pohybovala v podřepu. Následně došlo k jejímu pádu do vnitrobloku domu,“ konstatoval státní zástupce s tím, že žena zemřela v nemocnici na následky poranění hlavy. Vyšlo také najevo, že byla opilá. Krevní testy ukázaly 2,6 promile alkoholu.