Za udušení novorozeněte v pytli potvrdil soud matce 15 let

Žena porodila loni v květnu nedaleko pražské Thomayerovy nemocnice, ve zkušebně, kterou jí půjčila kamarádka. Narozený chlapeček byl podle znalců plně schopen života. Obžalovaná dítěti ale ani nepřestřihla pupeční šňůru, ani ho nijak neošetřila a rovnou ho začala rdousit. Podle svých slov „několik minut“. Bezvládné tělíčko poté i s placentou a pupečníkem dala do igelitového pytle a ten vložila i se svým zakrváceným oblečením do pytle na odpadky. Na místě pak uklidila a usnula. Chlapeček, který byl v těžkém bezvědomí, se mezitím v pytli udusil.

„Bohužel se to tak stalo, nemůžu říct proč. Doznávám se k tomu, co jsem provedla,“ uvedla u hlavního líčení obžalovaná, která přiznala, že je víceméně celý svůj dospělý život uživatelkou pervitinu. „Nespáchala jsem to schválně, byla jsem ovlivněná drogama,“ kála se v úterý.